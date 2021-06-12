Erdoğan'ın konvoyu bir türlü ilerleyemedi... Defalarca durdurup teşekkür ettiler

KONVOY DEFALARCA DURDURULDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki vatandaşlar bir süre daha sohbet ettikten sonra yoluna devam etti. Erdoğan Vahdettin Köşkü'ne gidene kadar konvoyunu bir kaç kez daha durdurarak vatandaşlarla sohbet etti.