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  3. 16 Nisan 2018 09:13

Erdoğan'ın masasındaki Cumhurbaşkanlığı anketi sonuçları ortaya çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "açıkla kardeşim sonuçlarını" dediği anket sonuçları ortaya çıktı.

Erdoğan'ın masasındaki Cumhurbaşkanlığı anketi sonuçları ortaya çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Şu araştırma sonuçlarını açıkla kardeşim" dediği anketin AK Parti'de hayal kırıklığı yarattığı, Erdoğan'ın oy oranının yüzde 44 olduğu iddia edildi.

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Erdoğan'ın masasındaki Cumhurbaşkanlığı anketi sonuçları ortaya çıktı

Gazete Duvar'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'anket yaptırmayın' talimatından sonraki ilk kamuoyu yoklamasının iktidar partisinde hayal kırıklığı yarattığı konuşuluyor. Ankete göre ‘Afrin Harekatı'nın, ‘Cumhur İttifakı'na katkısı yüzde 1 civarında kaldı.

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Erdoğan'ın masasındaki Cumhurbaşkanlığı anketi sonuçları ortaya çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ‘Saadet Partisi ile ittifak yapmayı isteriz' açıklamasının da iktidar partisinde rahatsızlık yarattığı konuşuluyor. Çünkü AK Parti'nin o anketinde, "İYİ Parti-Saadet Partisi ittifakına oy verir misiniz?" sorusuna "Evet" diyenlerin oranı yüzde 32 çıktı.

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Erdoğan'ın masasındaki Cumhurbaşkanlığı anketi sonuçları ortaya çıktı

AK Parti, 'Şu anda bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa olası adaylar yüzde kaç oy alır?' diye de sordu. Ankete göre ‘Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 44'te kaldı.

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