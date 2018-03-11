Erdoğan'la ilgili olay yaratacak sonuç

Şirketin, her ay yaptırdığı araştırma sonuçlarından Ocak ayı raporunda yer alan bilgilere göre, ankete katılanlar, Afrin'den ABD-AB'ye güvene, AK Parti'den muhalefete olan desteğe, TSK ve NATO'ya bakış açılarına kadar birçok soruyu cevapladılar.