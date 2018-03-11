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  3. 11 Mart 2018 16:59

Erdoğan'la ilgili olay yaratacak sonuç

Kuantum Araştırma şirketinin yaptığı anketten çok ilginç sonuçlar ortaya çıktı.

Erdoğan'la ilgili olay yaratacak sonuç

Kuantum Araştırma şirketinin, 26 ilde 1500 kişiyle yaptığı anketten dikkat çekici sonuçlar çıktı.

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Erdoğan'la ilgili olay yaratacak sonuç

Şirketin, her ay yaptırdığı araştırma sonuçlarından Ocak ayı raporunda yer alan bilgilere göre, ankete katılanlar, Afrin'den ABD-AB'ye güvene, AK Parti'den muhalefete olan desteğe, TSK ve NATO'ya bakış açılarına kadar birçok soruyu cevapladılar.

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Erdoğan'la ilgili olay yaratacak sonuç

Sonuçlara göre, toplumda, her 10 kişiden 3'ü AK Parti'ye "hiç güvenmezken", yüzde 43.5'i ise AK Parti'ye "güvenmediğini" belirtti.

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Erdoğan'la ilgili olay yaratacak sonuç

MUHALEFETE GÜVEN...

Her 10 kişiden 6'sı ise muhalefete güvenmediğini belirtirken, yüzde 37.7'si ise "hiç güvenmediğini" ifade etti.

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