Erdoğan'la ilgili olay yaratacak sonuç
Kuantum Araştırma şirketinin yaptığı anketten çok ilginç sonuçlar ortaya çıktı.
Kuantum Araştırma şirketinin, 26 ilde 1500 kişiyle yaptığı anketten dikkat çekici sonuçlar çıktı.
Şirketin, her ay yaptırdığı araştırma sonuçlarından Ocak ayı raporunda yer alan bilgilere göre, ankete katılanlar, Afrin'den ABD-AB'ye güvene, AK Parti'den muhalefete olan desteğe, TSK ve NATO'ya bakış açılarına kadar birçok soruyu cevapladılar.
Sonuçlara göre, toplumda, her 10 kişiden 3'ü AK Parti'ye "hiç güvenmezken", yüzde 43.5'i ise AK Parti'ye "güvenmediğini" belirtti.