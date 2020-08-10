Eren Bülbül'ün annesi yürekleri dağladı
Ayşe ve Hasan Bülbül çiftinin çocuğu olarak 1 Ocak 2002 yılında dünyaya gelen Eren Bülbül, Maçka ilçesine bağlı Köprüyanı Mahallesi'ndeki tek katlı evde büyüdü.
Ayşe ve Hasan Bülbül çiftinin çocuğu olarak 1 Ocak 2002 yılında dünyaya gelen Eren Bülbül, Maçka ilçesine bağlı Köprüyanı Mahallesi'ndeki tek katlı evde büyüdü.
Köprüyanı İlkokulu ve Çatak İlköğretim Okulu'ndaki eğitiminin ardından, Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne devam eden Bülbül, 2016 yılında babasını kaybetti.
Çevresinde Trabzonspor'a olan tutkusuyla tanınan Bülbül, okuldan geri kalan zamanlarda yevmiye usulüyle bahçe işlerinde çalışarak ailesinin geçimine katkı sağlamaya çalıştı.