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  3. 10 Ağustos 2020 13:45

Eren Bülbül'ün annesi yürekleri dağladı

Ayşe ve Hasan Bülbül çiftinin çocuğu olarak 1 Ocak 2002 yılında dünyaya gelen Eren Bülbül, Maçka ilçesine bağlı Köprüyanı Mahallesi'ndeki tek katlı evde büyüdü.

Eren Bülbül'ün annesi yürekleri dağladı

Ayşe ve Hasan Bülbül çiftinin çocuğu olarak 1 Ocak 2002 yılında dünyaya gelen Eren Bülbül, Maçka ilçesine bağlı Köprüyanı Mahallesi'ndeki tek katlı evde büyüdü.

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Eren Bülbül'ün annesi yürekleri dağladı

Köprüyanı İlkokulu ve Çatak İlköğretim Okulu'ndaki eğitiminin ardından, Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne devam eden Bülbül, 2016 yılında babasını kaybetti.

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Eren Bülbül'ün annesi yürekleri dağladı

Çevresinde Trabzonspor'a olan tutkusuyla tanınan Bülbül, okuldan geri kalan zamanlarda yevmiye usulüyle bahçe işlerinde çalışarak ailesinin geçimine katkı sağlamaya çalıştı.

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Eren Bülbül'ün annesi yürekleri dağladı

Kısa süren hayat yolculuğu boyunca annesi ve 12 kardeşi ile ekonomik zorluklarla mücadele eden Bülbül, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında yaralandı.

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