Eren Bülbül'ün annesi yürekleri dağladı

Kısa süren hayat yolculuğu boyunca annesi ve 12 kardeşi ile ekonomik zorluklarla mücadele eden Bülbül, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında yaralandı.