Erfelek Tatlıca Şelaleleri hayran bırakıyor
Sinop'un Erfelek ilçesindeki Erfelek Tatlıca Şelaleleri, ziyaretlere açıldı. İrili ufaklı 28 şelale, güzelliğiyle hayran bırakıyor.
Erfelek ilçesinde iki ormanın birleştiği derin vadi içinden akan, irili ufaklı 28 şelaleden oluşan Erfelek Tatlıca Şelaleleri, her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor.
Koronavirüs salgını nedeniyle yaz tatillerine kapalı alanlarda geçirmek istemeyen vatandaşlar doğal parklara akın ediyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 2011 yılında Tabiat Parkı ilan edilen 720 dekarlık alana sahip Erfelek Tatlıca Şelaleleri, bölgenin en fazla ziyaret edilen tabiat parkları arasında yer alıyor.