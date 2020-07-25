Erfelek Tatlıca Şelaleleri hayran bırakıyor

Yıllık ortalama 200 bini aşkın yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği tabiat parkının, bünyesinde bir kilometrelik iki farklı yürüyüş parkurunu bulunuyor. Parkurlardan biri Doğa ve Milli Parklar 10'uncu Bölge Müdürlüğü’nce yapılırken, diğer parkur şelalelin doğal yapısından oluşuyor.