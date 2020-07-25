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  3. 25 Temmuz 2020 10:15

Erfelek Tatlıca Şelaleleri hayran bırakıyor

Sinop'un Erfelek ilçesindeki Erfelek Tatlıca Şelaleleri, ziyaretlere açıldı. İrili ufaklı 28 şelale, güzelliğiyle hayran bırakıyor.

Erfelek Tatlıca Şelaleleri hayran bırakıyor

Erfelek ilçesinde iki ormanın birleştiği derin vadi içinden akan, irili ufaklı 28 şelaleden oluşan Erfelek Tatlıca Şelaleleri, her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor. 

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Erfelek Tatlıca Şelaleleri hayran bırakıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle yaz tatillerine kapalı alanlarda geçirmek istemeyen vatandaşlar doğal parklara akın ediyor. 

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Erfelek Tatlıca Şelaleleri hayran bırakıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 2011 yılında Tabiat Parkı ilan edilen 720 dekarlık alana sahip Erfelek Tatlıca Şelaleleri, bölgenin en fazla ziyaret edilen tabiat parkları arasında yer alıyor. 

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Erfelek Tatlıca Şelaleleri hayran bırakıyor

Yıllık ortalama 200 bini aşkın yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği tabiat parkının, bünyesinde bir kilometrelik iki farklı yürüyüş parkurunu bulunuyor. Parkurlardan biri Doğa ve Milli Parklar 10'uncu Bölge Müdürlüğü’nce yapılırken, diğer parkur şelalelin doğal yapısından oluşuyor.

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