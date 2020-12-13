Ayrılmak istediği sevgilisi kabusu yaşattı! Dehşet anları kamerada
İstanbul Şişli'de 26 yaşındaki Tuğba E. ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darbedildi. O anlar evdeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay Şişli'de geçen Çarşamba günü meydana geldi. Tuğba E. kız arkadaşının evindeyken ayrılmak istediği erkek arkadaşı M.H.B. geldi. M.H.B. eve girer girmez Tuğba E.'ye saldırarak yumruklamaya başladı. Kız arkadaşı da Tuğba E.'ye yardım etmek istese de başarılı olamadı. Olayın ardından Tuğba E. darp raporu alarak M.H.B.'den şikayetçi oldu.
Kız arkadaşının evinde ayrılmak istediği erkek arkadaşı M.H.B tarafından darp edildiğini ifade eden Tuğba E. sosyal medya hesabından da yardım çağrısında bulundu.
"SESİMİ DUYURMAK İSTİYORUM"
Genç kadın 9 Aralık tarihinde ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edildiğini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Sesimi duyurmak istiyorum. Ben ölünce değil ben yaşarken yanımda olup sesimi duymanızı bana destek olmanızı istiyorum. Kişi tarafından ölüm tehditleri alıyorum ayrıca o gün yanımda olan kız arkadaşımda güvende değildir. Ailesine hakkında kötü ithamlar etmekle kendisini tehdit etmektedir" dedi.