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  3. 17 Nisan 2018 14:15

Erkek arkadaşına dehşeti yaşattı ! 7,5 yıl hapis cezası...

İngiltere'de bir genç kadın, erkek arkadaşını vücudunun birçok yerinden yaralamaktan 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Erkek arkadaşına dehşeti yaşattı ! 7,5 yıl hapis cezası...

Facebook hesabını ele geçirdiği erkek arkadaşını sosyal hayatından, arkadaşlarından bile izole eden genç kadının işkenceleri bununla da sınırlı değil.

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Erkek arkadaşına dehşeti yaşattı ! 7,5 yıl hapis cezası...

22 yaşındaki Jordan Worth isimli kadın; sokağa nasıl bir kıyafetle dahi çıkacağına karar verdiği erkek arkadaşını bıçakladı ve kaynar su ile haşladı.

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Erkek arkadaşına dehşeti yaşattı ! 7,5 yıl hapis cezası...

2012 yılında 16 yaşındayken ilişkiye başlayan çift; genç kadının artan şiddet yanlısı hareketleri ile mahkemelik oldu.

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Erkek arkadaşına dehşeti yaşattı ! 7,5 yıl hapis cezası...

Mahkemede ise yaşananlar bir bir anlatıldı. Genç kızın sadist davranışları arasında; erkek arkadaşının üzerine kesici aletler fırlatmak, bıçakla yaralamak ve hatta hastaneye gitmesini dahi engellemek yer alıyor.

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