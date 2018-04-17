Erkek arkadaşına dehşeti yaşattı ! 7,5 yıl hapis cezası...
İngiltere'de bir genç kadın, erkek arkadaşını vücudunun birçok yerinden yaralamaktan 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Facebook hesabını ele geçirdiği erkek arkadaşını sosyal hayatından, arkadaşlarından bile izole eden genç kadının işkenceleri bununla da sınırlı değil.
22 yaşındaki Jordan Worth isimli kadın; sokağa nasıl bir kıyafetle dahi çıkacağına karar verdiği erkek arkadaşını bıçakladı ve kaynar su ile haşladı.
2012 yılında 16 yaşındayken ilişkiye başlayan çift; genç kadının artan şiddet yanlısı hareketleri ile mahkemelik oldu.