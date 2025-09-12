Erkek arkadaşının vurduğu Mutlu Kaya'dan 10 yıl sonra sevindiren haber

‘TEK BAŞIMA BAZEN 100 ADIM ATABİLİYORUM’

Psikolojik durumuna göre attığı adım sayısının değiştiğini söyleyen Mutlu Kaya, “Bundan 10 yıl önce bir cani tarafından kafamdan vuruldum. Aylarca komada kaldım. Doktorlar öleceğimi, yaşamamın bir mucize olacağını söylüyordu. Hayata tutundum ama ölmedim. Sonrasında doktorlar çok güçlü olduğumu söylediler. Yıllardır tedavi olmak için çığlık attım ama kimse sesimi duymadı. Bazı sanatçılar kendilerini biliyor, bana umut olup tedavimi üstlenmediler. Yıllarca kimse el uzatmadı. Ama her zaman bir kahramanım vardı, ablam Songül Kaya. Hep yanımdaydı, elimden tuttu ve ‘başaracağız’ dedi. Sonunda başardım ve artık adım atabiliyorum. Tek başıma bazen 100 adım atabiliyorum, bazen de psikolojik olarak kötü hissettiğimde 20-50 adım atabiliyorum” dedi.