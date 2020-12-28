Erkek model kullanan kuyumcu sosyal medyada olay oldu!

"HER ŞEYİN REKLAMINDA ARTIK KADIN BEDENİ GÖRMEYE BAŞLADIK"



Bu fikrin nasıl ortaya çıktığını anlatan Soner Yaman, şunları söyledi:



"Bu fikir günlük hayattan çıktı. İlgili, ilgisiz her şeyin reklamında artık kadın bedeni görmeye başladık. Kadınların bedenlerinin metalaştırıldığını gördük. Bu çok rahatsız edici bir durum. Sadece kadınlar için değil, erkekler için de rahatsız edici aslında. Kadınlar, kendi mesleki başarıları ile anılmalı diye düşünüyorum. Birçok seminere, fuara katılıyoruz. Burada sektörle ilgisi olan, olmayan birçok kadın gördük. Örneğin bir otomotiv fuarına gittiğimiz zaman, şık giyimli ve güzel kadınlar görüyoruz. Bu güzel bir şey ama o kadınlar neden orada? Otomobil hakkında bilgileri yok, bazıları dilimizi bile bilmiyor. Sadece bedenleri için onların orada olması çok yanlış. Bu hem kadınlara hem erkeklere, tüm insanlığa yapılmış ciddi bir saldırıdır"