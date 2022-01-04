Erkekler ömrü boyunca kaç kadınla birlikte oluyor? Listenin ilk sırasında Türkiye var

Sonraki 13.2 ile Yeni Zelanda olurken, İzlanda ve Güney Afrika hayatları boyunca 13 ve 12.5 ortalamayla ilk beşi tamamladı. Sonuçlara göre İngiliz erkeklerin yaşamları boyunca ortalama 9.8 partnerle ilişki yaşadı. 35 ülkenin yer aldığı araştırmada İngiltere 16. sırada yer aldı. Listenin sonunda ise ortalama 3 partner ile Hindistan yer aldı.