Erkekler ömrü boyunca kaç kadınla birlikte oluyor? Listenin ilk sırasında Türkiye var
35 ülkede yapılan araştırmada, erkeklerin hayatları boyunca kaç partnerle cinsel ilişki yaşadığı analiz edildi. Türkiye listesinin ilk sırasında yer aldı.
Bir erkek ruh sağlığı platformu tarafından yapılan araştırmaya göre, Türk erkekleri hayatları boyunca ortalama 14.5 partnerle cinsel ilişki yaşıyor.
35 ülkeyi kapsayan araştırmada, farklı ırklara mensup erkeklerin hayatları boyunca kaç kişiyle cinsel birliktelik yaşadığı analiz edildi.
Listenin ilk sırasında Türkiye yer aldı. Araştırmada, Türk erkeklerinin hayatları boyunca ortalama 14.5 partner ile cinsel ilişki yaşadığı sonucu ortaya çıktı. Türkiye'yi 13,3 ortalama ile Avustralya izliyor.
Sonraki 13.2 ile Yeni Zelanda olurken, İzlanda ve Güney Afrika hayatları boyunca 13 ve 12.5 ortalamayla ilk beşi tamamladı. Sonuçlara göre İngiliz erkeklerin yaşamları boyunca ortalama 9.8 partnerle ilişki yaşadı. 35 ülkenin yer aldığı araştırmada İngiltere 16. sırada yer aldı. Listenin sonunda ise ortalama 3 partner ile Hindistan yer aldı.