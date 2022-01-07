Erkekler sevgili olmak için peşinden koşuyor ama gerçeği öğrendiklerinde...
Bir TikTok kullanıcısı, erkeklerin kendisiyle sevgili olmak için adeta sıraya girdiğini ancak gerçek yaşını öğrenince hepsinin biranda vazgeçtiğini söyledi.
Princessaprilxo' isimli TikTok kullanıcısı, görüntüsüyle birçok erkeğin peşinden koştuğu isim. Ta ki gerçeği öğrenene kadar.
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Güzel model, "Erkekler ben yaşımı söyleyen kadar beni seviyor" notunu eklediği bir paylaşımla sosyal medyada viral olmayı başardı.
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44 yaşındaki kullanıcı genç kızlara taş çıkartan görüntüsüyle erkeklerin dikkatini çektiğini söyledi.
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İlk buluşmanın sonrasında gerçek yaşını öğrendiklerinde ise erkeklerin bir daha kendisini aramadığını dile getirdi.
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