Erkeklere tecavüz eden sapığın 60 kurbanı daha ortaya çıktı!
İngiltere'de 156 erkeğe cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Reynhard Sinaga'nın 60 kurbanı daha olduğu ortaya çıktı.
Endonezya vatandaşı Reynhard Sinaga, İngiltere'de yüzlerce erkeğe cinsel saldırıda bulunmaktan yargılanıyor.
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10 yıl içerisinde 159'dan fazla erkeği taciz ve bunlardan 136'sına tecavüz eden Reynhard Sinaga bir kez daha dünya gündeminde.
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Sinaga'nın gece kulüpleri ve bar çıkışlarında erkekleri evine davet ettiği, daha sonra uyku ilacı ve tecavüz hapıyla uyutarak bu kişilere cinsel saldırıda bulunduğu belirtiliyor.
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Sapık adamın tecavüzleri iki farklı cep telefonuyla videoya çektiği de mahkemede açıklanan kan donduran detaylardan sadece biri.
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