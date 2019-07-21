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  3. 21 Temmuz 2019 14:04

Erken emekli olabilirsiniz ! İşte yapmanız gerekenler

Emeklilik sistemine ilişkin bilinmeyen bazı püf noktaları erken emekliliğin önünü açabiliyor. İşte emeklilikle ilgili bilmeniz gerekenler...

Erken emekli olabilirsiniz ! İşte yapmanız gerekenler

Yurt dışında çalışanlar belli şartlarda bu süreleri borçlanarak emeklilik hesabına katabiliyor. Yine kadınlar yurt dışında 18 yaşından sonra geçirdikleri süreleri çalışmış olmasalar bile borçlanabiliyor.

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Erken emekli olabilirsiniz ! İşte yapmanız gerekenler

Posta Gazetesi'nin haberine göre, çalışanların çoğu bir işyerine girdiğinde aylarca deneme süresi gerekçesiyle sigortası yapılmıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) son açıkladığı verilere göre; çalışanların yüzde 34.2’si kayıtdışı.

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Erken emekli olabilirsiniz ! İşte yapmanız gerekenler

Yani kabaca 10 milyon kişi sigortasız çalışıyor. Sigortasız çalışılan sürede, işveren SGK’ya işe giriş bildirgesi vermemiş oluyor. Dolayısıyla prim yatmıyor veya eksik yatıyor. Maaş yüksek olduğu halde asgari ücret üzerinden yatan primler de var.

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Erken emekli olabilirsiniz ! İşte yapmanız gerekenler

5 YILLIK SÜRE
Yatmayan sigorta primleri çalışanların geleceğinden alıp götürüyor. Yasa, primi eksik yatanlara da hiç yatırılmayanlara da mahkemelerde ‘hizmet tespit davası’ açma hakkı tanıyor.

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