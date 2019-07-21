Erken emekli olabilirsiniz ! İşte yapmanız gerekenler
Emeklilik sistemine ilişkin bilinmeyen bazı püf noktaları erken emekliliğin önünü açabiliyor. İşte emeklilikle ilgili bilmeniz gerekenler...
Yurt dışında çalışanlar belli şartlarda bu süreleri borçlanarak emeklilik hesabına katabiliyor. Yine kadınlar yurt dışında 18 yaşından sonra geçirdikleri süreleri çalışmış olmasalar bile borçlanabiliyor.
Posta Gazetesi'nin haberine göre, çalışanların çoğu bir işyerine girdiğinde aylarca deneme süresi gerekçesiyle sigortası yapılmıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) son açıkladığı verilere göre; çalışanların yüzde 34.2’si kayıtdışı.
Yani kabaca 10 milyon kişi sigortasız çalışıyor. Sigortasız çalışılan sürede, işveren SGK’ya işe giriş bildirgesi vermemiş oluyor. Dolayısıyla prim yatmıyor veya eksik yatıyor. Maaş yüksek olduğu halde asgari ücret üzerinden yatan primler de var.