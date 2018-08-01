Erken emeklilik hayali kuranlara müjde ! Tarihi müjde Meclis'te...
Emeklilikte yaşa takılanlar için müjdeli haber geldi. 8 Eylül 1999 öncesinde SSK’lı, Bağkurlu ve Emekli Sandığı (memur) mensubu olarak iş hayatına başlayanlar erkek ise 25 yıl ve 5000 gün, kadınsa 20 yıl ve 5000 gün şartıyla emekli olabiliyordu.
1999’dan sonra işe girecekler için kadınlarda emeklilik yaşı 38’den 58’e, erkeklerde 43’ten 60’a çıkarıldı. SSK’ya tabi çalışanın emeklilik için ise gereken gün sayısı 7000’e yükseldi.
1976 ile 1999 arasında işe girenler için ‘kademeli yaş’ getirilirken, 5510 sayılı yasayla 30 Nisan 2008’den itibaren işe girenlerde emeklilik yaşı 65 oldu. İşte bu uygulama milyonlarca kişiyi mağdur etti.
Emekliliğine kısa süre kalanlar düzenlemeden sonra yıllarca beklemek zorunda kaldı. Konu gündeme çok geldi. Hatta Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) organize olup mağduriyetlerini bakanlara ve siyasi parti yetkililerine anlattı.