Erken genel seçim ve İBB seçimi yeniden yapılsa anketlerine damga vuran sonuç

Di-En Araştırma'nın gerçekleştirdiği ve “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde seçim yapılacak olsa oyunuz kime olur?” sorusunun yöneltildiği ankette CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 51 oyla fark attı. AK Parti'nin adayının oy oranı ise yüzde 34’te kaldı. Diğer seçeneğini seçen seçmenlerin oranı ise yüzde 15 olarak gerkçekleşti.