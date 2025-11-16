Erken genel seçim ve İBB seçimi yeniden yapılsa anketlerine damga vuran sonuç
CHP lideri Özel'in yaptığı "İstanbul seçimlerini yenileyelim" çağrısının ardından yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri tekrarlanırsa anketinden çıkan sonuçlar dikkat çekti.
Di-En Araştırma 8-9 Kasım tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirdiği son kamuoyu araştırmasının sonuçlarını yayınladı.
Di-En Araştırma'nın gerçekleştirdiği ve “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde seçim yapılacak olsa oyunuz kime olur?” sorusunun yöneltildiği ankette CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 51 oyla fark attı. AK Parti'nin adayının oy oranı ise yüzde 34’te kaldı. Diğer seçeneğini seçen seçmenlerin oranı ise yüzde 15 olarak gerkçekleşti.
Di-En Araştırma, İstanbul’da yaptığı son kamuoyu araştırmasında katılımcılara “Bu Pazar milletvekilliği seçimleri olursa oyunuzu hangi partiye vermeyi düşünüyorsunuz?” sorusunu yöneltti.
Anketten CHP yüzde 34.9 ile birinci parti olarak çıktı.
AK Parti ise yüzde 29.8 ile ikinci sırada yer aldı.
DEM Parti: Yüzde 7.8
MHP: Yüzde 6.9
İYİ Parti: Yüzde 6.9
Zafer Partisi: Yüzde 5.2
YRP: Yüzde 3.4
TİP: Yüzde 1.2
Yeni Yol: Yüzde 1.1
Anahtar Parti: Yüzde 1
Diğer: Yüzde 1.8
Ankette bir diğer soru ise “Sizce erken seçim olmalı mıdır?” şeklinde oldu. Erken seçim isteyenler yüzde 56.2 çıkarken erken seçim istemeyenler ise yüzde 43.8 olarak yer aldı.