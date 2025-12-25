Erken seçimden Öcalan'a, ekonomiden çözüm sürecine... Yılın son ve en kapsamlı anket sonuçları...
THEMİS Araştırma 15 - 25 Aralık tarihleri arasında 15 ilde gerçekleştirdiği son kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı. İşte erken seçimden terörsüz Türkiye sürecine, ekonomiden siyasi görüşe kadar her detayıyla dikkat çeken Themis'in yılın son anketinin sonuçları...
Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
2025 yılına veda etmeye sadece birkaç gün kala THEMİS Araştırma 15 - 25 Aralık tarihleri arasında 15 ilde gerçekleştirdiği son kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Hata payının +/- 2,35 olarak hesaplandığı ankette katılımcılara yöneltilen sorular ve yanıtlar şöyle oldu...
1 / 24
Bugün bir genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz ?
2 / 24
"Bugün bir genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz ?" yaş ve cinsiyet kırılımları...
3 / 24
Hangi seçmen hangi partiye neden oy veriyor ?
4 / 24