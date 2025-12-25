Erken seçimden Öcalan'a, ekonomiden çözüm sürecine... Yılın son ve en kapsamlı anket sonuçları...

2025 yılına veda etmeye sadece birkaç gün kala THEMİS Araştırma 15 - 25 Aralık tarihleri arasında 15 ilde gerçekleştirdiği son kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Hata payının +/- 2,35 olarak hesaplandığı ankette katılımcılara yöneltilen sorular ve yanıtlar şöyle oldu...