Erken uyarı sistemleri yeniden gündemde ancak bu seferki risk deprem değil!

Gündoğdu, "Türkiye genelinde bu tesisler bazında 2024'te 115 yangın çıkmış. Bunlar ulusal medyaya yansıyan rakamlar, bunun yanında medyaya yansımayanlar da var. Yerel, sosyal medya haber platformlarında küçük çaplı yangınlar da paylaşılıyor. Son 5 yılda yangın sayısı 460'ı buldu. Bu çok yüksek bir rakam. Bu konuda öne çıkan iller ise İstanbul, Bursa, Kocaeli, Adana, İzmir ve Manisa'dır. Özellikle Bursa'da neredeyse ayda 1-2 yangın oluyor. Geçtiğimiz yıl Adana'da da her ay bir yangın çıktığını söylemek mümkün. Son olarak 20 Ocak'ta bir yangın çıktı ve 5-6 saatte söndürülebildi" diye konuştu.