Ermenistan misket bombası ve fosfor gazı kullandı

Yarbay Aliyev, “Ermenistan tarafından atılan Fuzuli, Yevlax, Goranboy, Gence ve Terter arazilerinde 88 adet patlamayan bomba, 863 mühimmat, 2 drone, 178 roket mermisi bulundu. Bunun yanında Ermenistan SKAT, Tocka-u roket sistemi, misket bombası ve fosfor gazı kullanıyor. Misket bombası ve fosfor gazı silahlı kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi” dedi.

