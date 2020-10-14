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  3. 14 Ekim 2020 15:41

Ermenistan misket bombası ve fosfor gazı kullandı

Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'da sivil hedeflere yönelik saldırılarında misket bombası ve fosfor gazı kullanıldığının tespit edildiği bildirildi.

Ermenistan misket bombası ve fosfor gazı kullandı

Ermenistan ilan edilen insani ateşkese rağmen Azerbaycan'ın sivil hedeflerine yönelik saldırılarına devam ediyor.

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Ermenistan misket bombası ve fosfor gazı kullandı

Ermenistan ordusunun, Azerbaycan’da sivillere ve sivil yerleşim yerlerine yönelik misket bombası ve fosfor gazı kullandığının tespit edildiği bildirildi. Azerbaycan Hukuki ve insan Hakları Meseleleri Daire Başkanı Yarbay Samet Aliyev konuyla ilgili ilk kez Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuştu.

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Ermenistan misket bombası ve fosfor gazı kullandı

Aliyev “Ermenistan misket bombası ve fosfor gazı kullanıyor. Misket bombası ve fosfor gazı silahlı kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi” dedi.

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Ermenistan misket bombası ve fosfor gazı kullandı

Yarbay Aliyev, “Ermenistan tarafından atılan Fuzuli, Yevlax, Goranboy, Gence ve Terter arazilerinde 88 adet patlamayan bomba, 863 mühimmat, 2 drone, 178 roket mermisi bulundu. Bunun yanında Ermenistan SKAT, Tocka-u roket sistemi, misket bombası ve fosfor gazı kullanıyor. Misket bombası ve fosfor gazı silahlı kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi” dedi.

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