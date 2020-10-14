Ermenistan misket bombası ve fosfor gazı kullandı
Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'da sivil hedeflere yönelik saldırılarında misket bombası ve fosfor gazı kullanıldığının tespit edildiği bildirildi.
Ermenistan ilan edilen insani ateşkese rağmen Azerbaycan'ın sivil hedeflerine yönelik saldırılarına devam ediyor.
Ermenistan ordusunun, Azerbaycan’da sivillere ve sivil yerleşim yerlerine yönelik misket bombası ve fosfor gazı kullandığının tespit edildiği bildirildi. Azerbaycan Hukuki ve insan Hakları Meseleleri Daire Başkanı Yarbay Samet Aliyev konuyla ilgili ilk kez Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuştu.
Aliyev “Ermenistan misket bombası ve fosfor gazı kullanıyor. Misket bombası ve fosfor gazı silahlı kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi” dedi.
Yarbay Aliyev, “Ermenistan tarafından atılan Fuzuli, Yevlax, Goranboy, Gence ve Terter arazilerinde 88 adet patlamayan bomba, 863 mühimmat, 2 drone, 178 roket mermisi bulundu. Bunun yanında Ermenistan SKAT, Tocka-u roket sistemi, misket bombası ve fosfor gazı kullanıyor. Misket bombası ve fosfor gazı silahlı kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi” dedi.