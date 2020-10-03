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  3. 03 Ekim 2020 14:14

Ermenistan ordusundan bir grup asker esir alındı

Azerbaycan, Ermenistan'ın işgali altındaki Dağlık Karabağ'da ilerleyişini sürdürüyor. Operasyonun 6'ıncı gününde bir grup Ermeni askeri beyaz bayrakla teslim oldu.

Ermenistan ordusundan bir grup asker esir alındı

Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonun 6'ncı gününde ilerlemesini ve Ermenistan güçlerine kayıp verdirmeyi sürdürdü.

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Ermenistan ordusundan bir grup asker esir alındı

Gün boyu devam eden çatışmalar, Cebrayıl-Fuzuli ve Ağdere-Terter yönünde yoğunlaştı. Azerbaycan askerleri, Cebrayıl-Fuzuli istikametinde Ermenistan ordusunun direnişini kırarak geri çekilmeye zorladı ve ilerleme kaydetti.

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Ermenistan ordusundan bir grup asker esir alındı

Şiddetli çatışmalara sahne olan Ağdere ilinin Madagiz bölgesinde bazı stratejik tepeler işgalden kurtarıldı. Ermenistan ordusunun, Ağdere ilindeki diğer mevzileri de Azerbaycan ordusunca yoğun top atışına tutuldu.

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Ermenistan ordusundan bir grup asker esir alındı

Gün içerisinde Ermenistan ordusunun 5 zırhlı aracı ve çok sayıda askeri Azerbaycan ordusunca etkisiz hale getirildi. Ermenistan ordusunun sahra karargahı ve çok sayıda tankı vurularak imha edildi.

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