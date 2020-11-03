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  3. 03 Kasım 2020 16:45

Ermenistan'da papazlar çocuk askerleri vaftiz etti!

Dağlık Karabağ savaşında bir ayda hezimete uğrayan ve silahlarının çoğunu kaybeden Ermenistan cepheye gönderecek asker bulmakta güçlük çekiyor.

Ermenistan'da papazlar çocuk askerleri vaftiz etti!

Dağlık Karabağ savaşında bir ayda hezimete uğrayan ve silahlarının çoğunu kaybeden Ermenistan cepheye gönderecek asker bulmakta güçlük çekiyor.

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Ermenistan'da papazlar çocuk askerleri vaftiz etti!

Azerbaycan ordusu silahlı insansız hava araçları (SİHA) Bayraktar TB2'lerle yine fark yarattı, SİHA'ların imha ettiği Grad füze sistemlerinin görüntüleri paylaşıldı.

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Ermenistan'da papazlar çocuk askerleri vaftiz etti!

Gece boyunca Ağdere, Hocavend, Zengilan ve Gubadlı çevresinde çatışmaların sürdüğünü belirten Azerbaycan ordusunun yayımladığı bir başka görüntüde ise füzeler dikkat çekti.

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Ermenistan'da papazlar çocuk askerleri vaftiz etti!

Video kaydında İsrail üretimi KAMAZ çoklu roket sisteminden fırlatılan füzelerin Ermenistan mevzilerini hedef aldığı görülüyor. Azerbaycan ordusu bu sabah ayrıca Ermenistan'a ait bir insansız hava aracını da düşürdü.

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