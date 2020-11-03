Ermenistan'da papazlar çocuk askerleri vaftiz etti!
Dağlık Karabağ savaşında bir ayda hezimete uğrayan ve silahlarının çoğunu kaybeden Ermenistan cepheye gönderecek asker bulmakta güçlük çekiyor.
Dağlık Karabağ savaşında bir ayda hezimete uğrayan ve silahlarının çoğunu kaybeden Ermenistan cepheye gönderecek asker bulmakta güçlük çekiyor.
Azerbaycan ordusu silahlı insansız hava araçları (SİHA) Bayraktar TB2'lerle yine fark yarattı, SİHA'ların imha ettiği Grad füze sistemlerinin görüntüleri paylaşıldı.
Gece boyunca Ağdere, Hocavend, Zengilan ve Gubadlı çevresinde çatışmaların sürdüğünü belirten Azerbaycan ordusunun yayımladığı bir başka görüntüde ise füzeler dikkat çekti.