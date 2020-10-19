Ermenistan'ın hain saldırısı sonrası Gence'de halk yaralarını sarıyor
Ermenistan ordusunun Azerbaycan’ın en büyük ikinci şehri olan Gence’ye düzenlediği hain saldırının etkileri hala sürüyor.
Ermenistan’ın Azerbaycan’ın en büyük ikinci şehri olan Gence’ye düzenlediği saldırı sonrası vatandaşlar yaralarını sarıyor.
Füzeli saldırıda patlamanın etkisiyle civarda bulunan evlerin çoğu enkaza döndü, bazıları ise ciddi hasar aldı.
Bazı siviller ise saldırıdan şans eseri kurtuldu. Saldırı sorasında şans eseri evde olmadıklarını belirten Nizamgül Aliyeva, ”Olaylarla ilgili iki küçük çocuğumu yanıma alıp gitmiştim. Saat 1’de bulunduğumuz bölgeye füze düştüğünü duydum. Evimiz darmadağın olmuş. Komşularımızın çoğu hayatını kaybetti. Hayatımızın en ağır, en zor günlerini yaşıyoruz. Ermenileri lanetliyorum. Ermenilerin bizim ordumuza, devletimize gücü yetmediği için bizim evlatlarımızla intikamlarını alıyorlar. Galip geleceğimize inanıyoruz. Devletimiz evlerimizi yeniden yapacak ama kaybettiğimiz kişileri geri getiremeyeceğiz” diye konuştu.