SON DAKİKA
HASTA SAYISINDA KORKUTAN ARTIŞ! İŞTE SON 24 SAATİN KORONAVİRÜS BİLANÇOSU
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 19 Ekim 2020 18:35

Ermenistan'ın hain saldırısı sonrası Gence'de halk yaralarını sarıyor

Ermenistan ordusunun Azerbaycan’ın en büyük ikinci şehri olan Gence’ye düzenlediği hain saldırının etkileri hala sürüyor.

Ermenistan'ın hain saldırısı sonrası Gence'de halk yaralarını sarıyor

Ermenistan’ın Azerbaycan’ın en büyük ikinci şehri olan Gence’ye düzenlediği saldırı sonrası vatandaşlar yaralarını sarıyor.

1/ 8
Ermenistan'ın hain saldırısı sonrası Gence'de halk yaralarını sarıyor

Füzeli saldırıda patlamanın etkisiyle civarda bulunan evlerin çoğu enkaza döndü, bazıları ise ciddi hasar aldı.

2/ 8
Ermenistan'ın hain saldırısı sonrası Gence'de halk yaralarını sarıyor

Bazı siviller ise saldırıdan şans eseri kurtuldu. Saldırı sorasında şans eseri evde olmadıklarını belirten Nizamgül Aliyeva, ”Olaylarla ilgili iki küçük çocuğumu yanıma alıp gitmiştim. Saat 1’de bulunduğumuz bölgeye füze düştüğünü duydum. Evimiz darmadağın olmuş. Komşularımızın çoğu hayatını kaybetti. Hayatımızın en ağır, en zor günlerini yaşıyoruz. Ermenileri lanetliyorum. Ermenilerin bizim ordumuza, devletimize gücü yetmediği için bizim evlatlarımızla intikamlarını alıyorlar. Galip geleceğimize inanıyoruz. Devletimiz evlerimizi yeniden yapacak ama kaybettiğimiz kişileri geri getiremeyeceğiz” diye konuştu.

3/ 8
Ermenistan'ın hain saldırısı sonrası Gence'de halk yaralarını sarıyor

Gence saldırısı
17 Ekim’de Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği füze saldırısında 20'den fazla ev yıkıldı, saldırıda 13 sivil hayatını kaybetti, 40'tan fazla kişi yaralandı.

4/ 8
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM