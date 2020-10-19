Ermenistan'ın hain saldırısı sonrası Gence'de halk yaralarını sarıyor

Bazı siviller ise saldırıdan şans eseri kurtuldu. Saldırı sorasında şans eseri evde olmadıklarını belirten Nizamgül Aliyeva, ”Olaylarla ilgili iki küçük çocuğumu yanıma alıp gitmiştim. Saat 1’de bulunduğumuz bölgeye füze düştüğünü duydum. Evimiz darmadağın olmuş. Komşularımızın çoğu hayatını kaybetti. Hayatımızın en ağır, en zor günlerini yaşıyoruz. Ermenileri lanetliyorum. Ermenilerin bizim ordumuza, devletimize gücü yetmediği için bizim evlatlarımızla intikamlarını alıyorlar. Galip geleceğimize inanıyoruz. Devletimiz evlerimizi yeniden yapacak ama kaybettiğimiz kişileri geri getiremeyeceğiz” diye konuştu.



