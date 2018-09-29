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  3. 29 Eylül 2018 13:32

Eroğan ve Merkel kahvaltıda buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Merkel ile kahvaltıda bir araya geldi.

Eroğan ve Merkel kahvaltıda buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile Almanya'da görüşüyor. Kahvaltıdan ilk fotoğraflar geldi.

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Eroğan ve Merkel kahvaltıda buluştu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Berlin'de yer alan Şansölyelik Binası’ndaki kahvaltıda bir araya geldi.

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Eroğan ve Merkel kahvaltıda buluştu

Programda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

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Eroğan ve Merkel kahvaltıda buluştu

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