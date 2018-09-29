Eroğan ve Merkel kahvaltıda buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Merkel ile kahvaltıda bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile Almanya'da görüşüyor. Kahvaltıdan ilk fotoğraflar geldi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Berlin'de yer alan Şansölyelik Binası’ndaki kahvaltıda bir araya geldi.
Programda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.