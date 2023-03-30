Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 21 yaralı
- Erzincan’ın Refahiye ilçesinde kar yağışı dolayısıyla kayganlaşan yolda şarampole devrilen yolcu otobüsünde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 21 yolcu yaralandı.
Kaza, bugün saat 05.20 sıralarında Erzincan - Sivas kara yolu Refahiye ilçesi, Akmeşe mevkiinde meydana geldi.
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Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa’dan Trabzon’a seyir halindeki yolcu otobüsü sürücünün kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
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Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 21 yolcu da yaralandı.
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Yaralılar kaza mahalline sevk edilen ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesi ile Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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