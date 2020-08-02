Erzurum - Artvin karayolunda heyelan

Çok sayıda araç yolda mahsur kalırken iş makinaları yolda temizlik yaptı. Yolda saatlerce bekleyen araç sahipleri sel sularının sürüklediği kaya parçalarını kendi imkanları ile yoldan temizlemeye çalıştı. Tortum ilçesi yakınlarında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.