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  3. 16 Temmuz 2020 08:20

Erzurum'da Türkiye'nin tek buz müzesi açıldı

Erzurum'da, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin sanata ve sanatçıya destek misyonu olarak değerlendirildiği Türkiye'nin tek buz müzesi olma özelliğini taşıyan "Ata Buz Müzesi" 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına açıldı.

Erzurum'da Türkiye'nin tek buz müzesi açıldı

Atatürk Üniversitesi ile Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) işbirliğinde yapılan ve Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde açılan müze, 18 aylık çalışma sürecinin sonunda tamamlandı.

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Erzurum'da Türkiye'nin tek buz müzesi açıldı

Ata Buz Müzesi, Fairbanks, Moskova, Bristol, New York, Jeju Adası ve Harbin gibi birçok dünya kentinde bulunan buz müzelerinin yanında Türkiye'nin tek buz müzesi olma özelliğini taşıyor.

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Erzurum'da Türkiye'nin tek buz müzesi açıldı

Sıfırın altında 5 derecede, 12 ay boyunca buzdan heykellerin yapılacağı ve sergileneceği müzede, 8 buz üretim makinesi, 16 buz kalıp makinesi, 400 metrekarelik sergi alanı yer alıyor.

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Erzurum'da Türkiye'nin tek buz müzesi açıldı

15 Temmuz darbe girişiminde gösterilen direnişi, birlikteliği ve iradeyi belleklerde diri tutmak, şehitleri yad etmek, verilen mücadeleye dikkat çekmek için hazırlanan "Maan-Ice Sergisi", buz malzeme ile üretilen eserleri ziyaretçileriyle buluşturuyor.

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