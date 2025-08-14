Erzurum'da dehşete düşüren kaza: 1 ölü
Erzurum'da bir otomobil, arıza nedeniyle yol kenarına park eden TIR'ın altına girdi. 18 yaşındaki sürücü kazada hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA
Kaza, saat 10.30 sıralarında Erzurum-Çat kara yolu Tuzcu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Erzurum yönüne giden B.K.'nin (18) kullandığı otomobil, arıza nedeniyle sürücüsünün yol kenarına park ettiği demir yüklü TIR'ın arkadan çarptı.
Otomobil TIR’ın altına girerken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Büyükşehir Belediyesi itfaiye erlerinin demir makasıyla kestiği otomobilin sürücü koltuğundaki K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
B.K.'nin cenazesi, ambulansla hastane morguna gönderildi.
