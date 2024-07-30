Erzurum'da katliam gibi kaza: 4 ölü, 1 yaralı
Erzurum'da ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2'si sağlık çalışanı 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 06.00 sıralarında Oltu ilçesi Çamlıbel mahallesi yakınlarında meydana geldi. Saat 02.00’de Oltu’dan Erzurum’a hasta götürdükten sonra geri dönen F.K. (39) yönetimindeki ambulans ile F.İ.'nin (75) kullandığı hafif ticari araç Çamlıbel Mahallesi yakınlarında kafa kafaya çarpıştı.
Kazada ambulans sürücüsü F.K. ile hemşire A.K. (39), hafif ticari aracın sürücüsü F.İ. ile N.İ. (70) olay yerinde hayatını kaybetti. Ambulansta görevli ikinci hemşire N.A. (39) ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, trafik polisi ve sağlık ekibi ile itfaiye görevlisi sevk edildi. Ağır yaralı olduğu belirlenen hemşire N.A., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından helikopter ambulansla Erzurum’a sevkedildi.
Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araçta sıkışarak hayatını kaybeden F.İ. ile N.İ.'nin cenazeleri ekiplerin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.