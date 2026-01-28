Eş katili caniden öldürüğü eşinin ailesine saç baş yolduran mektup!

Olay, 31 Temmuz 2025'te Beşikdüzü ilçesi Adacık Mahallesi'nde meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan A.S., arka balkondan tırmanıp girdiği evde boşanma aşamasındaki 2 yıllık eşi Sinem S. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile gelen sesleri duyan komşular da dışarıdaki bekçilere haber verdi. Bu sırada çıkan arbedede A.S., tabancayla eşini vurdu. Bacağından ve sırtından yaralanan Sinem S., kanlar içinde yere yığıldı. Kaçan şüpheli, bu sırada olay yerine gelen bekçiye de ateş etti. Mermilerden biri, görevli bekçi E.E.'nin bacağına isabet etti.