Eş katili caniden öldürüğü eşinin ailesine saç baş yolduran mektup!
Trabzon'da boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, mahalle bekçisini de yaralayan ve tutuklanarak cezaevine konulan şüphelinin öldürdüğü eşinin ailesine cezaevinden yazdığı mektupta hem başsağlığı dilediği hem de cenazesinin kendi memleketinde toprağa verilmesini istediğini ifade etmiş...
Trabzon'da boşanma aşamasındaki eşi Sinem S.'u (27) öldürüp, 1 mahalle bekçisini de yaralayan A.S. (30) hakkında 4 suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. A.S.'un, tutuklu bulunduğu cezaevinden öldürdüğü Sinem'in dedesi A.T.'na mektup gönderdiği de ortaya çıktı. “Başınız sağ olsun. Ölüm haberini aldığımda kahroldum” diyen, eşinin cenazesini, defnedildiği Giresun'dan alıp, kendi memleketi olan Trabzon'a götürerek toprağa vermek istediğini belirten A.S.’un mektubu ailenin acısını ikiye katladı.
Olay, 31 Temmuz 2025'te Beşikdüzü ilçesi Adacık Mahallesi'nde meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan A.S., arka balkondan tırmanıp girdiği evde boşanma aşamasındaki 2 yıllık eşi Sinem S. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile gelen sesleri duyan komşular da dışarıdaki bekçilere haber verdi. Bu sırada çıkan arbedede A.S., tabancayla eşini vurdu. Bacağından ve sırtından yaralanan Sinem S., kanlar içinde yere yığıldı. Kaçan şüpheli, bu sırada olay yerine gelen bekçiye de ateş etti. Mermilerden biri, görevli bekçi E.E.'nin bacağına isabet etti.
Saldırgan motosikletle kaçarken, Sinem S. ile yaralı bekçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sinem S. kurtarılamadı, ameliyata alınan bekçi tedavisinin ardından taburcu edildi. Mersin Üniversitesi Gemi Taşımacılığı bölümünden mezun olup, olaydan 10 gün sonra çalıştığı gemide kaptanlığa başlama hazırlığında olan Sinem S., Giresun'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Olayın ardından tanınmamak için saç, sakal ve kaşlarını kesen şüpheli A.S., motosikletle kaçtığı Sinop'ta, ormanda saklandığı çadırda yakalandı. İfadesinde "Onunla yüz yüze konuşmak istedim, o istemedi. O gece evine gittim. Boşanma davası konusundan tartıştık, kendimi kaybettim, sinirlerime hakim olamadım. Yaptığımın farkına sonradan vardım" diyen şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.