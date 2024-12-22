Esad kaçtı, Şam'ın girişindeki ''gövde gösterisi'' kaldı
Suriye’de Beşar Esad rejiminin muhaliflerin başkent Şam'a girmesini engellemek amacıyla kentin girişine konuşlandırdığı onlarca tank, otoyolda terk edilmiş halde görüntülendi.
Kaynak: İHA
Suriye’de Beşar Esad rejiminin muhaliflerin ilerleyişini engellemek amacıyla aldığı önlemler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.
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Muhaliflerin rejime karşı başlattığı operasyonu engelleyemeyen devrik lider Esad’ın tankları ülkenin dört bir yanında sergileniyor.
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Esad’ın muhaliflerin başkent Şam'a girmesini engellemek amacıyla kentin girişine konuşlandırdığı çok sayıda tank ve zırhlı araç, otoyolda terk edilmiş halde havadan görüntülendi.
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Kamera görüntülerinde kontrol noktalarındaki cepheye yerleştirilen tankların sınır hatlarında ilerlemeyi durduracak şekilde konuşlandırılması dikkat çekti.
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