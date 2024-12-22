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Esad kaçtı, Şam'ın girişindeki ''gövde gösterisi'' kaldı

Suriye’de Beşar Esad rejiminin muhaliflerin başkent Şam'a girmesini engellemek amacıyla kentin girişine konuşlandırdığı onlarca tank, otoyolda terk edilmiş halde görüntülendi.

Kaynak: İHA
Esad kaçtı, Şam'ın girişindeki ''gövde gösterisi'' kaldı - Resim: 1

Suriye’de Beşar Esad rejiminin muhaliflerin ilerleyişini engellemek amacıyla aldığı önlemler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

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Esad kaçtı, Şam'ın girişindeki ''gövde gösterisi'' kaldı - Resim: 2

Muhaliflerin rejime karşı başlattığı operasyonu engelleyemeyen devrik lider Esad’ın tankları ülkenin dört bir yanında sergileniyor.

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Esad kaçtı, Şam'ın girişindeki ''gövde gösterisi'' kaldı - Resim: 3

Esad’ın muhaliflerin başkent Şam'a girmesini engellemek amacıyla kentin girişine konuşlandırdığı çok sayıda tank ve zırhlı araç, otoyolda terk edilmiş halde havadan görüntülendi.

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Esad kaçtı, Şam'ın girişindeki ''gövde gösterisi'' kaldı - Resim: 4

Kamera görüntülerinde kontrol noktalarındaki cepheye yerleştirilen tankların sınır hatlarında ilerlemeyi durduracak şekilde konuşlandırılması dikkat çekti.

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