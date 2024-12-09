Esad rejimi sonrası Suriye'nin başkenti Şam'a akın kamerada
Suriye'de Beşşar Esed rejiminin kontrolü kaybettiği başkent Şam'ın merkezine gidiş ve dönüş yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaynak: AA
Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından binlerce Suriyeli, Şam'a dönmek için araçlarıyla yola çıktı.
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Muhaliflerden ülke dışında bulunan Suriyelilere de 'geri dönün' çağrısı yapıldıktan sonra Şam'a dönmek için araçlarıyla yola çıktı, uzun araç kuyrukları havadan görüntülendi.
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Şam'a gidiş ve dönüş yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
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