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  4. Esad rejimi sonrası Suriye'nin başkenti Şam'a akın kamerada

Esad rejimi sonrası Suriye'nin başkenti Şam'a akın kamerada

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin kontrolü kaybettiği başkent Şam'ın merkezine gidiş ve dönüş yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaynak: AA
Esad rejimi sonrası Suriye'nin başkenti Şam'a akın kamerada - Resim: 1

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından binlerce Suriyeli, Şam'a dönmek için araçlarıyla yola çıktı.

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Esad rejimi sonrası Suriye'nin başkenti Şam'a akın kamerada - Resim: 2

Muhaliflerden ülke dışında bulunan Suriyelilere de 'geri dönün' çağrısı yapıldıktan sonra Şam'a dönmek için araçlarıyla yola çıktı, uzun araç kuyrukları havadan görüntülendi.

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Esad rejimi sonrası Suriye'nin başkenti Şam'a akın kamerada - Resim: 3

 Şam'a gidiş ve dönüş yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

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Esad rejimi sonrası Suriye'nin başkenti Şam'a akın kamerada - Resim: 4
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