Esad sonrası Suriye'de 3 muhtemel senaryo ortaya çıktı

1- BİRLEŞMİŞ BİR SURİYE

Suriye'deki en iyi senaryo, HTŞ'nin ülke yönetimini, sivil siyasi kuruluşların katılımına açması olur. Suriye, komşu ülkelerde görüldüğü gibi başka çatışmalara yol olabilecek intikam döngüsünden çıkıp bir savaş sonrası ulusal uzlaşma ortamına girebilir. Colani şu ana dek Suriye'deki çeşitli mezhepler arasında ulusal birlik ve karşılıklı saygı açıklamaları yaptı.