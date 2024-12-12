Esad sonrası Suriye'de 3 muhtemel senaryo ortaya çıktı
Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesi, devrik lider Esad'ın ülkesinden kaçmasının ardından, Suriye'nin geleceği için masadaki 3 senaryo belli oldu.
Suriye'de Beşar Esad döneminin sonlanması ve Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) öncülüğündeki cihatçıların yönetimi ele geçirmesinin ardından gelişmeler sürüyor.
Esad'ın devrilmesinin ardından 'geçici hükümet' kurulurken, Suriye sahasında da çatışmalar devam ediyor.
İngiliz BBC, Suriye'de muhtemel senaryoları derledi. Luis Barrucho, yazısında "ülkenin geleceği adına üç muhtemel senaryoya" işaret etti.
Barrucho, 3 senaryoyu şöyle sıraladı:
1- BİRLEŞMİŞ BİR SURİYE
Suriye'deki en iyi senaryo, HTŞ'nin ülke yönetimini, sivil siyasi kuruluşların katılımına açması olur. Suriye, komşu ülkelerde görüldüğü gibi başka çatışmalara yol olabilecek intikam döngüsünden çıkıp bir savaş sonrası ulusal uzlaşma ortamına girebilir. Colani şu ana dek Suriye'deki çeşitli mezhepler arasında ulusal birlik ve karşılıklı saygı açıklamaları yaptı.