Esad'ın ''işkence üssü'' Sednaya'daki ''insan bedeni pres makinaları'' görüntülendi
Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından rejimin mide bulandıran insanlık dışı işkencelerine ev sahipliği yapan Sednaya Hapishanesi'ndeki "pres" makinaları görüntülendi.
Suriye'de Esad rejiminin devrilmesiyle muhaliflerin eline geçen "ölüm kampı" olarak bilinen Sednaya Hapishanesi'nde Suriyeliler yakınlarını aramaya devam ediyor.
Aileler, hapishanedeki kayıtlara bakarak umutla yakınlarını bulmaya çalışıyor.
İşkence merkezi olarak nitelendirilen hapishanede, mahkumların cansız bedenlerini ezmek için kullanılan pres makinaları görüntülendi.
Muhalif gruba bağlı askerlerden Ahmet Elabdu, hapishanenin 3 kat yerin altında ve 3 kat yerin üstünde olduğunu belirterek “Burası Sednaya Hapishanesi. Esad burada çok insan öldürdü ve zulüm yaptı. Biz hapisten bir sürü insan çıkardık. Biz İdlib'den geldik, bazı insanlar yakınlarını aramak için Deyrizor'dan geldi. Her yerden insan geliyor. Toprağın altında insanlar olduğunu biliyoruz ama görmedik. Hapishanenin 3 kat altında var, 3 kat üstünde var” dedi.