Esad'ın ''işkence üssü'' Sednaya'daki ''insan bedeni pres makinaları'' görüntülendi

Muhalif gruba bağlı askerlerden Ahmet Elabdu, hapishanenin 3 kat yerin altında ve 3 kat yerin üstünde olduğunu belirterek “Burası Sednaya Hapishanesi. Esad burada çok insan öldürdü ve zulüm yaptı. Biz hapisten bir sürü insan çıkardık. Biz İdlib'den geldik, bazı insanlar yakınlarını aramak için Deyrizor'dan geldi. Her yerden insan geliyor. Toprağın altında insanlar olduğunu biliyoruz ama görmedik. Hapishanenin 3 kat altında var, 3 kat üstünde var” dedi.