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Esad'ın kanlı eğlencesinin tüyler ürperten izleri ortaya çıktı

Suriye’nin başkenti Şam’ın merkezinde yer alan Mezze Hapishanesi görüntülendi. Esad'ın işkence merkezi olarak bilinen hapishanede mahkumların sadecezeytinle hayatta kaldığı, zeytin çekirdekleri ile de duvarlara çentik atarak gün saydıkları belirlendi.

Kaynak: İHA
Esad'ın kanlı eğlencesinin tüyler ürperten izleri ortaya çıktı - Resim: 1

Esad rejiminin devrilmesiyle birlikte Suriye’de Esad’ın işkence merkezlerinde yaşananlar da ortaya çıkmaya başladı.

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Esad'ın kanlı eğlencesinin tüyler ürperten izleri ortaya çıktı - Resim: 2

Şam’ın merkezinde yer alan Mezze Hapishanesi’nde mahkumların tutulduğu hücreler görüntülendi.

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Esad'ın kanlı eğlencesinin tüyler ürperten izleri ortaya çıktı - Resim: 3

Hapishanede 10 kişinin kaldığı 2 metrekarelik hücrelerde mahkumların sadece oturarak sığabildiği görülürken, yaşanan insanlık dışı şartlar dikkat çekti.

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Esad'ın kanlı eğlencesinin tüyler ürperten izleri ortaya çıktı - Resim: 4

Eski mahkum Hüssam Khatip, aylarca oturarak uyuduğunu ve tuvalet ihtiyacı için pet şişeleri kullandıklarını anlattı.

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