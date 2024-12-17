Esad'ın kanlı eğlencesinin tüyler ürperten izleri ortaya çıktı
Suriye’nin başkenti Şam’ın merkezinde yer alan Mezze Hapishanesi görüntülendi. Esad'ın işkence merkezi olarak bilinen hapishanede mahkumların sadecezeytinle hayatta kaldığı, zeytin çekirdekleri ile de duvarlara çentik atarak gün saydıkları belirlendi.
Kaynak: İHA
Esad rejiminin devrilmesiyle birlikte Suriye’de Esad’ın işkence merkezlerinde yaşananlar da ortaya çıkmaya başladı.
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Şam’ın merkezinde yer alan Mezze Hapishanesi’nde mahkumların tutulduğu hücreler görüntülendi.
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Hapishanede 10 kişinin kaldığı 2 metrekarelik hücrelerde mahkumların sadece oturarak sığabildiği görülürken, yaşanan insanlık dışı şartlar dikkat çekti.
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Eski mahkum Hüssam Khatip, aylarca oturarak uyuduğunu ve tuvalet ihtiyacı için pet şişeleri kullandıklarını anlattı.
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