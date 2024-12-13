Esad'ın ''Ortadoğu sırları''nı barındıran gizli dosyaları ifşa oldu
Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi devrildikten sonra ülkesinden kaçan Beşar Esad'ın gizli belgeleri ve gizli güvenlik ve istihbarat kuruluşlarının hücreleri ele geçirildi...
BBC Arapça Muhabiri Feras Kilani, Suriyelilerin gözaltına alınıp, işkencelerden geçirildiği, eski rejimin yeraltındaki gizli bir bölümüne girdi. Bu, dışarıdan çok az kişinin girmeyi başardığı bir dünya.
Suriye Devlet Güvenlik birimi karargahının bodrum katında, ülkenin acımasız lider kadrosunu on yıllar boyunca iktidarda tutan gizli istihbarat ağının korkutucu bir kesimini bulduk.
BBC ilgili haberi şu ifadelerle duyurdu:
"Her birinde kalın çelik kapılar bulunan, gözaltına alınanların konulduğu, sıra sıra küçük hücreler vardı. Buraya gelen tek ışık, duvarların üst kısımlarındaki ızgaralardan sızabilen güneş ışınlarıydı."
"Gözaltındakiler, sorgulanır ve işkenceden geçirilirken bu hücrelerde aylarca tutulabiliyordu. İstihbarat karargahının bulunduğu Şam'ın merkezindeki yoğun Kafr Sousa mahallesinde, cadde seviyesinin hemen altındalardı."