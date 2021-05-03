Eşcinsel sağlık çalışanını diri diri yaktılar!
Litvanya'da 29 yaşındaki sağlık çalışanı Normunds Kindzulis, eşcinsel olduğu için komşuları tarafından üzerine benzin dökülerek diri diri yakıldı.
Normunds, sürekli ölüm tehditleri almaya başlayınca kendisi gibi eşcinsel olan arkadaşı ile sürekli ölüm tehditleri alınca küçük bir şehir olan Tukums'a yerleşti.
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Fakat orada da sürekli ölüm tehditleri almaya başladı.
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Polis ekipleri ise olayın intihar olabileceğini ve şu an için olay ile ilgili nefret suçu kapsamında soruşturma açılamadığını söyledi.
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Normunds, defalarca polise aldıkları tehditleri bildirmelerine rağmen polisin arkadaşı ölene kadar hiçbir şekilde önlem almadığını söyledi.
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