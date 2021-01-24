İstanbul'da koronavirüs baskını! İçeriden 50 kişi çıktı

İŞYERİ RUHSATSIZ ÇIKTIPolis ekipleri, işyerinin belgeleri kontrol edilirken, internet kafenin ruhsatsız olduğu ortaya çıktı. Durumu fark eden polisler, olay yerine zabıta ekiplerini çağırarak dükkanı mühürletti. Tedbirlere uymayan kişilere 3 bin 470 lira para cezası kesilirken, yaşı 15 yaşının altında olan çocuklar polis ekipleri tarafından ailelerine teslim edildi. İnternet kafe sahibine ise idari para cezası kesildi.