Esenyurt'ta 19 yaşındaki genç kız kabusu yaşadı: Önce darp, sonra taciz

E.T. takip edildiğini fark ederek binaya girerek bir süre saklandı. Şüphelisi ise, kadının binadan çıkmasını bekledi. Şüphelinin gittiğini düşünen kadın binadan çıktı. Bu sırada saldırganın, kadına önce yumruk attığı ardından da E.T.'yi taciz ettiği öne sürüldü.