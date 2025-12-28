Esenyurt'ta 5 kişinin öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı!
İstanbul Esenyurt'ta kontrolden çıkan servis minibüsünün şarampole yuvarlandığı ve 5 kişinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
Kaynak: DHA / İHA
Esenyurt'ta dün saat 17.10 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü şarampole yuvarlandı.
Kazada 4 kişi hayatını kaybetmiş, 3’ü ağır 7 kişi ise yaralanmıştı.
Ancak Hastanede tedavisi devam eden servis şoförünün de hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükselirken, diğer yaralıların hastanedeki tedavileri devam ediyor.
