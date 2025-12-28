  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Esenyurt'ta 5 kişinin öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı!

Esenyurt'ta 5 kişinin öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul Esenyurt'ta kontrolden çıkan servis minibüsünün şarampole yuvarlandığı ve 5 kişinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Kaynak: DHA / İHA
Esenyurt'ta 5 kişinin öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı! - Resim: 1

Esenyurt'ta dün saat 17.10 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü şarampole yuvarlandı. 

1 / 5
Esenyurt'ta 5 kişinin öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı! - Resim: 2

Kazada 4 kişi hayatını kaybetmiş, 3’ü ağır 7 kişi ise yaralanmıştı. 

2 / 5
Esenyurt'ta 5 kişinin öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı! - Resim: 3

Ancak Hastanede tedavisi devam eden servis şoförünün de hayatını kaybettiği öğrenildi. 

3 / 5
Esenyurt'ta 5 kişinin öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı! - Resim: 4

Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükselirken, diğer yaralıların hastanedeki tedavileri devam ediyor.

4 / 5