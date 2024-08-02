Esenyurt'ta korkunç cinayet: Ölen 14, öldüren 15 yaşında...
İstanbul'un suç semti Esenyurt'ta 14 yaşındaki bir çocuk, 15 yaşındaki bir arkadaşı tarafından boğularak öldürüldü.
Olay, 31 Temmuz Çarşamba günü saat 22.00 sıralarında İstanbul Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında E.A. ve Y.Y.'in de olduğu 4 arkadaş yaşadıkları mahallede boş bir arazide buluştu. 4 arkadaşın da sohbet ettikten sonra çakmak gazı çektiği öne sürüldü. Bir süre sonra ise 15 yaşındaki E.A. çocukluk arkadaşı olan 14 yaşındaki Y.Y. ile tartıştıktan sonra boğazına sarıldı. Uzun bir süre boğazı sıkılan Y.Y. yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Y.Y. ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Y.Y. kurtarılamadı. Hamza'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Gözaltına alınan E.A. ise Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü. Otopsi işlemleri tamamlanan 14 yaşındaki Y.Y.'in cenazesi de ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Helallik için Esenyurt'ta bulunan aile evine getirilen Y.Y.'in cenazesi, Akçaburgaz Büyük Osmanlı Camii'nde öğlen kılınacak namazın ardından Hadımköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Baba E.Ö., "Olay saat 22.00 sıralarında oldu. Burayı çocuklar mekan tutmuş. Çekirdek çitleyip oturuyorlar. Benim oğlumla üç arkadaşı burada otururlarken bir anda benim oğlumun boğazına sarılmışlar, boğmuşlar çocuğu. Şu anda üçü de gözaltında, biz de cenazemizi öğlen kaldıracağız. Şimdi gören yok, gören kaçmış boğan çocuk da kaçmış. Sonra hastaneye geldi 'çocuğunu ben boğdum' dedi. İtiraf etti. Burada vefat etmiş. Hastanede oğlum öldükten 1 saat sonra çocuk geldi oraya, yerlerde ağlamaya başladı. 'Y.Y. benim kardeşim, bilerek yapmadım' dedi. Sonra' boğazını ben sıktım' dedi, 'ben öldürdüm' diyerek itiraf etti. Dört kişilermiş, ikisini çocuk diyorlar işte tam bilmiyoruz neticeyi. En yakın arkadaşı, yedikleri içtikleri ayrı gitmezdi. Bana baba derdi elimi öperdi öyle saygılıydı ki ben ondan hiç beklemezdim bunu kimse beklemiyordu" dedi.
Anne N.K. ise, “7-8 senedir bu mahallede oturuyorum. 16 yaşında oğlumu kaybettim, herkes çakmak gazı diyor. Arkadaşı çakmak gazı çekip oğlumun boğazını sıkarak öldürdü. Çocuğum gençliğine doymadı daha. Bütün ailelere sesleniyorum, çocuklarına sahip çıksınlar, ben sahip çıkamadım. Mahallelerde çakma gazı satılmasını istemiyorum, herkese sesleniyorum tüm Türkiye beni duysun, benim ciğerim yandı başka anaların ciğeri yanmasın. Arkadaş kurbanı oldu. Gaz etkisi halinde olduğu için gelip eşime demiş ben yaptım diye. Başka anaların babaların ciğerleri yanmasın, bizim ocağımıza ateş düştü başka ocaklara düşmesin" dedi.