Esenyurt'ta korkunç cinayet: Ölen 14, öldüren 15 yaşında...

Baba E.Ö., "Olay saat 22.00 sıralarında oldu. Burayı çocuklar mekan tutmuş. Çekirdek çitleyip oturuyorlar. Benim oğlumla üç arkadaşı burada otururlarken bir anda benim oğlumun boğazına sarılmışlar, boğmuşlar çocuğu. Şu anda üçü de gözaltında, biz de cenazemizi öğlen kaldıracağız. Şimdi gören yok, gören kaçmış boğan çocuk da kaçmış. Sonra hastaneye geldi 'çocuğunu ben boğdum' dedi. İtiraf etti. Burada vefat etmiş. Hastanede oğlum öldükten 1 saat sonra çocuk geldi oraya, yerlerde ağlamaya başladı. 'Y.Y. benim kardeşim, bilerek yapmadım' dedi. Sonra' boğazını ben sıktım' dedi, 'ben öldürdüm' diyerek itiraf etti. Dört kişilermiş, ikisini çocuk diyorlar işte tam bilmiyoruz neticeyi. En yakın arkadaşı, yedikleri içtikleri ayrı gitmezdi. Bana baba derdi elimi öperdi öyle saygılıydı ki ben ondan hiç beklemezdim bunu kimse beklemiyordu" dedi.