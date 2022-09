Esenyurt'un yerine yeni adres Adalar mı ? İğrenç iddialar

Evine gelen kişiler arasında manken, oyuncu ve sunucu Deniz Akkaya’nın da olduğunu gören ve kendisiyle sohbet eden Tülin, Akkaya’nın evi internet üzerinden kiraladığını söylemesi üzerine olayın farkına vardığını iddia etti. Neslihan Tülin, “Geçen sene kiraladım. Çünkü Ada'da salgın vardı. Hayvanlar korkunç durumdaydı. Paraya ihtiyaç vardı. Ben ilk defa evimi kiraya vermeye kalktım. Bir emlakçıyla görüştüm, emlakçı bir kiracı getirdi hakikaten. Kiracı Gürcistanlıydı. Ben ‘iki kişiden fazla kabul edemiyorum. Benim evim müsait değil. fazla kişiye’ dedim. Tamam dediler. Not düştük iki kişi kalacak diye ve evi kiralayan diğer kişi Türk’tü. Ben Ada'da oturduğunu zannediyordum. Halbuki değil. Bir kere gördüm adamcağızı. Kaldı, sohbet etti, gitti. Sonra bir aile geldi. Dedi ki ‘arkadaşlarım’. ‘Hadi iki üç gün kalabilir’ dedik. Daha onlar çıkmadan bir başkası geldi. Valizler gidiyor, kapının önüne başka valizler geliyor. Böyle böyle yaklaşık on tane kiracı değişti. Ben ‘olmaz’ dedim. Benim eve kim giriyor? Kim çıkıyor? Ne oluyor? Bütün tarihi eserler gibi şeyler var içeride kırılacak şeyler dökülecek şeyler. Adamla ters düştük. Kontrat yaptığım kişiyi arıyorum, bakmıyor. Sonra öğrendik ki Gürcistan üzerinden Airbnb yapılıyormuş. Yani birileri gidiyor, birileri çıkıyor. On tane, on iki tane kiracı falan oldu. En son Deniz Akkaya geldi geçen ay. Onunla yapılan bir röportaj esnasında öğrendik. Airbnb üzerinden kiraladığını söyledi. Böyle patladı olay.