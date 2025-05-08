Eşi intihar etmişti... 2 çocuk babası, sevgilisiyle birlikte ağaçta asılı halde bulundu
İzmir'in Bergama ilçesinde, 2 çocuk babası 45 yaşındaki bir kişi ile ile yabancı uyruklu sevgilisi evinin önündeki ağaçta asılı halde ölmüş olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 2 çocuk babası M.P.'nın eşi G.P.'nın da 8 ay önce aynı evde kendini tavana asarak intihar ettiği öğrenildi.
Dün saat 13.00 sıralarında Bergama'nın kırsal Zağnos Mahallesi, Bergama Caddesi'ndeki M.P.'ya ait evin bahçesine su almak için gelen 2 kişi, dut ağacında biri kadın 2 kişinin ipte asılı olduğunu gördü. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağaçta iple asılı 2 kişinin hayatını kaybettiği belirledi. Jandarma, intihar ettikleri tahmin edilen 2 kişiden birinin evin sahibi 2 çocuk babası M.P., diğerinin ise bir süredir birlikte yaşadığı yabancı uyruklu sevgilisi olduğunu belirlendi.
Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından M.P. ve sevgilisinin cansız bedenleri önce Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morguna ardından, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma, M.P.'nın sevgilisinin kimlik bilgilerinin tespitine çalışırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Olayla ilgili jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada, sevgilisiyle ağaçta asılı bulunan M.P.'nın eşi G.P.'nın geçen eylül ayında aynı evde kendisini tavandaki kancaya iple asarak intihar ettiğini öğrenildi.(DHA)