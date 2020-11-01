Eşi istedi diye 14 bin liralık oyuncakla trafiğe çıktı!

"TRAFİKTE GAZA GELİP 3 KİLOMETRE SÜRDÜM" A.E.K.’nin polise verdiği ifadesinde, “Eşim bana 'Trafikte bu oyuncağı kullanabilir misin?' diye sordu. Eşimin sorusu üzerine gaza geldim. Arabayı eşim kullanırken ben de oyuncağı sürdüm. Trafikteyken diğer sürücülerden de destek görünce daha çok gaza geldim ve oyuncağı 3 kilometre boyunca kullanmaya devam ettim” dediği öğrenildi.