Eşi kayıp ihbarında bulunmuştu... Cansız bedeni boş bir evde çöp poşeti içinde bulundu
Diyarbakır'da eşinin kayıp ihbarında bulunduğu 18 yaşındaki genç kadının cansız bedeni boş bir evde çöp poşeti içinde bulundu...
Kaynak: DHA / İHA
Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'nde bulunan bir site içerisindeki binada meydana geldi.
Sümeyye D. adlı genç kadından haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Sümeyye D.’nin cansız bedeninin, sitedeki boş bir dairede mülk sahibinin yaptığı kontrolde fark etmesiyle bulunduğu ortaya çıktı.
Dairenin kapısını açan ekipler, kadını çöp poşeti içerisinde hareketsiz halde buldu.
