  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Eşi kayıp ihbarında bulunmuştu... Cansız bedeni boş bir evde çöp poşeti içinde bulundu!

Eşi kayıp ihbarında bulunmuştu... Cansız bedeni boş bir evde çöp poşeti içinde bulundu

Diyarbakır'da eşinin kayıp ihbarında bulunduğu 18 yaşındaki genç kadının cansız bedeni boş bir evde çöp poşeti içinde bulundu...

Kaynak: DHA / İHA
Eşi kayıp ihbarında bulunmuştu... Cansız bedeni boş bir evde çöp poşeti içinde bulundu - Resim: 1

Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'nde bulunan bir site içerisindeki binada meydana geldi. 

1 / 8
Eşi kayıp ihbarında bulunmuştu... Cansız bedeni boş bir evde çöp poşeti içinde bulundu - Resim: 2

Sümeyye D. adlı genç kadından haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

2 / 8
Eşi kayıp ihbarında bulunmuştu... Cansız bedeni boş bir evde çöp poşeti içinde bulundu - Resim: 3

Sümeyye D.’nin cansız bedeninin, sitedeki boş bir dairede mülk sahibinin yaptığı kontrolde fark etmesiyle bulunduğu ortaya çıktı.

3 / 8
Eşi kayıp ihbarında bulunmuştu... Cansız bedeni boş bir evde çöp poşeti içinde bulundu - Resim: 4

Dairenin kapısını açan ekipler, kadını çöp poşeti içerisinde hareketsiz halde buldu.

4 / 8