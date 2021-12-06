Eşi para karşılığında zorla ilişkiye soktu: Hamileyim ama babasını bilmiyorum
İmam nikahlı 2 çocuk babası Ahmet'e kaçarak evlenen 19 yaşındaki zihinsel engelli Fatma hikayesiyle dinleyenleri yasa boğdu.
Fatma, Esra Erol’un sunduğu ATV ekranlarının sevilen programı Esra Erol'da programına damga vurmuştu.
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Ailesinin yanından ayrılan 19 yaşındaki yüzde 50 zihinsel engelli Fatma, imam nikahlı evli ve 2 çocuk babası Ahmet'e kaçarak evlendi.
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Annesinin çağrısıyla Esra Erol'da programına çıkan Fatma, Ahmet'e kaçtığı için pişman olduğunu belirterek ailesine geri döndü. Ancak Ahmet tarafından tehdit edildiğini söyleyen genç kız, yeniden evden kaçtı.
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"HAMİLEYİM AMA BABASININ KİM OLDUĞUNU BİLMİYORUM"
Dün canlı yayına çıkan Fatma, zorla gittiği Ahmet'in yanında yaşadıklarını anlattı. "Ahmet beni ailemi öldürmekle tehdit etti" diyen Fatma, eşinin kendisini para karşılığında başka bir adama verdiğini hatta şimdi hamile olduğunu söyledi.
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