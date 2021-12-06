Eşi para karşılığında zorla ilişkiye soktu: Hamileyim ama babasını bilmiyorum

"HAMİLEYİM AMA BABASININ KİM OLDUĞUNU BİLMİYORUM"

Dün canlı yayına çıkan Fatma, zorla gittiği Ahmet'in yanında yaşadıklarını anlattı. "Ahmet beni ailemi öldürmekle tehdit etti" diyen Fatma, eşinin kendisini para karşılığında başka bir adama verdiğini hatta şimdi hamile olduğunu söyledi.