Eşi, Tosuncuk'u boşadı! İşte ödeyeceği nafaka

"SÜREKLİ YURT DIŞINDAYDI"

Aydın, Mehmet Aydın'la evli olmalarına rağmen birlikte yaşadıkları bir evi olmadığını, eşinin işlerinin yoğunluğu ile sürekli yurt dışında olmasını bahane ederek, kendisiyle ayda bir kez görüştüğünü, lüks hediyeler ve yurt dışı seyahatlerle gönlünü almaya çalıştığını iddia etti. Yine iddiasına göre, Mehmet Aydın, Uruguay'da birlikte oldukları dönemde Caroline adında bir kadınla ilişki yaşadı. Duruma tepki gösterdiğinde de dayak attı. "Sayemde lüks içinde yaşıyorsun. Bana katlanacaksın. Nereden geldiğini unutma" diyen Mehmet Aydın, ölüm tehditleri savurdu.