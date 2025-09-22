Eşi ve çocuğunu öldürmekle suçlanıyordu! Evde bulunan günlük dosyaya girdi
Samsun'da Kızılırmak'a uçan otomobilde can veren eşi ile 1 yaşındaki oğlunu öldürmek suçlanan doktor S.K., tutuklanmıştı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, evde yapılan aramada kadına ait günlük bulundu. Günlüğün incelemeye alındığı öğrenildi.
Kaza, 12 Eylül'de saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Asar Mahallesi Altınkaya Barajı yolunda meydana geldi. Dr. S.K.'ın kullandığı otomobil, Kızılırmak Nehri’ne uçtu. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Dr. G.K.'ın eşi G.K. ile oğlu A.K.'nin cansız bedenlerine ulaştı. S.K.’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Anne ile oğlunun cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.
Psikiyatri asistanı Dr. G.K. ifadesinde, eşi ve kızının kaza sırasında uyuduğunu, kendisinin navigasyona baktığını, bu sırada kontrolünü kaybettiğini söylediği öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
FREN İZİNE RASTLANILMADI
Savcılığın yaptığı soruşturmada, Dr. S.K.'nin, olay sonrası cüzdan ve cep telefonunun yanında olduğu tespit edildi. Tanıklar, G.K.'nin olay anında kenarda beklediğini ifade etti. G.K.’nin olay sonrası 112'yi aramadığı bildirildi. Kazanın olduğu bölgede ise herhangi bir fren izine rastlanılmadığı öğrenildi.