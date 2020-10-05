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  3. 05 Ekim 2020 01:07

Eşi ve çocukları terk edince kendini astı!

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde, eşi ve çocukları terk ettiği için yalnız yaşayan Necmettin U. (50), evinde kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi.

Eşi ve çocukları terk edince kendini astı!

Olay, öğle saatlerinde Sancak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 1 ay önce tartıştığı eşi ve çocuklarının terk etmesinin ardından Necmettin U., tek başına yaşamaya başladı. 

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Eşi ve çocukları terk edince kendini astı!

Necmettin U.'nun evinden kötü kokular geldiğini fark eden komşuları, durumu oğluna haber verdi. 

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Eşi ve çocukları terk edince kendini astı!

Komşularının aramasının ardından mahalleye gelen Mehmet U., girdiği evde babasının tavana asılı cansız bedeniyle karşılaştı. 

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Eşi ve çocukları terk edince kendini astı!

İhbarla gelen ekiplerin incelemesinin ardından Necmettin U.’nun cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

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