Eşi ve kendisine silahla saldıranı otomobille çarparak öldürdü
Aydın'ın Didim ilçesinde, eşi Ceren G. ile uğradıkları silahlı saldırıda yaralanan Sezgin G.'nin, otomobiliyle peşlerine düştüğü saldırganların motosikletine çarpıp, Sidal S.'nin ölümüne neden olduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında Çamlık Mahallesi’nde meydana geldi. Didim'de yaşayan Sezgin-Ceren G. çifti, arkadaşları Sema B. (28), eşi Muhammet Can B. (27), Özgür K. (43) ve eşi Gülay K. (43) ile önceki gün gittikleri restoranın çıkışında otoparktaki 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda G. çifti sol ayak bileklerinden yaralandı. Saldırganlar hızla olay yerinden uzaklaştı. Sezgin G., yaralı halde otomobiline binerek saldırganların peşine düştü, eşi Ceren G. arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.
Sezgin G., Aytepe Caddesi'nde saldırganların motosikletine yetişip, otomobiliyle hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen motosikletteki 2 şüpheliden Sidal S., ağır yaralandı. Motosikleti kullanan diğer şüpheli ise yara almadan kurtulup, kaçtı. Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S., hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, motosiklete çarpan G.'in aracını bırakıp, yaya olarak kaçtıktan sonra başka bir otomobile binip uzaklaştığını belirledi.
MUĞLA’DA YAKALANDILAR
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Sezgin G.'nin içinde bulunduğu otomobilin Muğla'nın Menteşe ilçesine giriş yaptığı bilgisine ulaştı. Çalışmaları burada yoğunlaştıran polis, otomobili Uğur Mumcu Bulvarı'nda durdurdu. Otomobildeki aramada kanlı bez parçaları bulunurken, araçtaki Vedat E. (39), Özgün Y. (34) ve Sait Ş. (38) gözaltına alındı. Vedat E., polisteki ifadesinde resmi belgede sahtecilik, iki ayrı hırsızlık suçundan arandığı ve saldırıda ayak bileğinden yaralandığı için Sezgin G.'yi Muğla'daki bir özel doktora götürdüklerini itiraf etti. Vedat E.'nin ifadesinden yola çıkan polis G.'nin götürüldüğü doktor M.A.'ya (41) ait muayenehaneye operasyon düzenledi. Bileğindeki mermi çekirdeği çıkartılan Sezgin G.'i ziyarete gelen mühendis Volkan Ö. de gözaltına alındı.
DOKTORA 200 BİN TL VERMİŞLER
Doktor M.A. hakkında ise suçu bildirmemekten Hamdi Bey Polis Merkezi tarafından işlem başlatıldı. 5 şüpheli, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi. Volkan Ö.'nün G.'in tedavisi için M.A.'ya üçüncü kişiler aracılığıyla 200 bin TL gönderdiği belirlendi.