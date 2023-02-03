Eşi ve kendisine silahla saldıranı otomobille çarparak öldürdü

MUĞLA’DA YAKALANDILAR

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Sezgin G.'nin içinde bulunduğu otomobilin Muğla'nın Menteşe ilçesine giriş yaptığı bilgisine ulaştı. Çalışmaları burada yoğunlaştıran polis, otomobili Uğur Mumcu Bulvarı'nda durdurdu. Otomobildeki aramada kanlı bez parçaları bulunurken, araçtaki Vedat E. (39), Özgün Y. (34) ve Sait Ş. (38) gözaltına alındı. Vedat E., polisteki ifadesinde resmi belgede sahtecilik, iki ayrı hırsızlık suçundan arandığı ve saldırıda ayak bileğinden yaralandığı için Sezgin G.'yi Muğla'daki bir özel doktora götürdüklerini itiraf etti. Vedat E.'nin ifadesinden yola çıkan polis G.'nin götürüldüğü doktor M.A.'ya (41) ait muayenehaneye operasyon düzenledi. Bileğindeki mermi çekirdeği çıkartılan Sezgin G.'i ziyarete gelen mühendis Volkan Ö. de gözaltına alındı.