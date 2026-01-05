Eşi ve küçük kızının boğazını keserek katletmişti... Eli kanlı caninin ifadesi ortaya çıktı

Antalya'nın Serik ilçesinde eşi S.C. (43) ile kızı S.C.'ı (7) boğazlarını bıçakla keserek öldüren güvenlik görevlisi Z.C. (45) ilk ifadesinde, "Psikolojik sorunlarım vardı, o an cinnet getirdim" dedi. Psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle iş yerinden 20 gün izin aldığı belirtilen Z.C., savcılık talimatıyla Ankara'da bir hastanede tedaviye alındı.