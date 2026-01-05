Eşi ve küçük kızının boğazını keserek katletmişti... Eli kanlı caninin ifadesi ortaya çıktı
Antalya'da eşi ile 7 yaşındaki kızını boğazlarını bıçakla keserek öldürüp, cinayetlerin ardından Ankara'ya giderek polise teslim olan güvenlik görevlisi katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı.
Antalya'nın Serik ilçesinde eşi S.C. (43) ile kızı S.C.'ı (7) boğazlarını bıçakla keserek öldüren güvenlik görevlisi Z.C. (45) ilk ifadesinde, "Psikolojik sorunlarım vardı, o an cinnet getirdim" dedi. Psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle iş yerinden 20 gün izin aldığı belirtilen Z.C., savcılık talimatıyla Ankara'da bir hastanede tedaviye alındı.
Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında Serik ilçesi Orta Mahalle 30 Ağustos Caddesi'ndeki 3 katlı bir binanın 1'inci katındaki dairede meydana geldi. Bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Z.C., eşi S.C. ile kızı S.C.'ı boğazlarını bıçakla keserek öldürdü. Sabah evden kimsenin çıkmadığını fark edip kapıyı çalan komşuları, açan olmayınca polise bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekibi de yanıt alamayınca kapıyı açarak eve girdi.
Polis, odada anne ve kızın cansız bedeniyle karşılaştı. Çağrılan sağlık ekibi, S.C. ile kızı S.C.’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından anne ile kızının cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Olay sonrası 2 valizle evden ayrıldığı belirlenen Z.C., gittiği Ankara'da polise teslim oldu. Gözaltına alınan Z.C.'ın ilk ifadesinde, "Psikolojik sorunlarım vardı, o an cinnet getirdim. Eşimle tartışmıştım. Tartışma sonucunda eşimi ve kızımı öldürdüm" dediği öğrenildi. Şüphelinin savcılık talimatıyla Ankara'da bir hastanede tedaviye alındığı bildirildi.