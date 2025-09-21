Eşi ve oğlunu kasten öldürmek suçlamasıyla tutuklanan doktorun yasak aşkı ortaya çıktı!
Samsun'da bir traik kazası olarak başlayan bir minik çocuk ile annesinin öldüğü olayda doktor olduğu öğrenilen baba eşi ve çocuğunu kasten öldürmek suçlamasıyla tutuklanmış ardından da cezaevinde intihara kalkışmıştı... Türkiye'nin kanını donduran olayda bir gelişme daha yaşandı...
Samsun'un Bafra ilçesinde nehre düşen otomobilde yaşamını yitiren eşi G.K. (34) ve oğlu A.K.’ı (1) ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan tutuklanan sürücü Dr. S.K.’ın, aynı hastanede görev yapan psikolog D.C. ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı.
Bafra ilçesinde 12 Eylül günü psikiyatri asistanı Dr. S.K.’ın kullandığı otomobil, Kızılırmak Nehri’ne düştü. Araçta bulunan Dr. S.K.’ın eşi G.K. ve oğulları Poyraz yaşamını yitirdi.
Yaralanan Dr. S.K., olayın ardından ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan tutuklandı. Cezaevinde intihar teşebbüsünde bulunan Dr. S.K., görevlilerin yaptığı müdahale ile hayata döndürüldü.
Dr. S.K.’ın, olay sonrası cüzdan ve cep telefonunun yanında olduğunu, yüzme bilmesine rağmen kurtarma girişiminde bulunmadığı, ifadesindeki çelişkiler ve tanık anlatımları nedeniyle cinayet soruşturması başlatıldığı belirtildi. Tanıklar, S.K.’ın üzerinin kuru olduğunu ve olay anında kenarda beklediğini ifade etti. Aracın suya itilmiş olabileceği ihtimali gündeme gelirken, S.K.’ın olay sonrası 112’yi aramadığı bildirildi.