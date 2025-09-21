Eşi ve oğlunu kasten öldürmek suçlamasıyla tutuklanan doktorun yasak aşkı ortaya çıktı!

Dr. S.K.’ın, olay sonrası cüzdan ve cep telefonunun yanında olduğunu, yüzme bilmesine rağmen kurtarma girişiminde bulunmadığı, ifadesindeki çelişkiler ve tanık anlatımları nedeniyle cinayet soruşturması başlatıldığı belirtildi. Tanıklar, S.K.’ın üzerinin kuru olduğunu ve olay anında kenarda beklediğini ifade etti. Aracın suya itilmiş olabileceği ihtimali gündeme gelirken, S.K.’ın olay sonrası 112’yi aramadığı bildirildi.